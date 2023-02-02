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09:55, 2 февраля 2023Среда обитания

Певица Слава раскрыла планы дочери по покупке жилья

Певица Слава рассказала, что дочь планирует купить жилье после рождения ребенка

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российская певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) в интервью изданию Teleprogramma.pro раскрыла планы старшей дочери приобрести более просторное жилье после рождения ребенка.

На данный момент дочь артистки Александра беременна и вместе с мужем проживает в собственной квартире в одном из жилых комплексов. По словам Славы, там есть необходимая инфраструктура, включая магазины и круглосуточную больницу. Однако в будущем семья планирует переехать.

«Поэтому они хотят пока там пожить, но в планах у молодых родителей покупка большой квартиры или таунхауса. Андрей сейчас максимально много работает, и они откладывают деньги. Молодцы, строят планы», — рассказала певица.

Ранее певица Юлианна Караулова, которая была солисткой известной группы 5sta Family, раскрыла подробности о квартире, которую купила для годовалого сына Александра. В недвижимость площадью 65 квадратных метров она вложила в том числе материнский капитал.

Нина Ташевская
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