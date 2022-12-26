Известная российская певица раскрыла подробности о квартире для годовалого сына

Певица Юлианна Караулова рассказала, что вложила в квартиру для сына материнский капитал

Российская певица Юлианна Караулова, которая была солисткой известной группы 5sta Family, раскрыла подробности о квартире, которую купила для годовалого сына Александра. Она рассказала об этом в интервью для YouTube-шоу «Ваша Наташа» певицы Натальи Подольской.

Караулова объяснила покупку квартиры для ребенка наличием такой возможности. В недвижимость площадью 65 квадратных метров она вложила в том числе материнский капитал. В ближайшее время певица планирует сделать в квартире ремонт, а после — сдавать ее в аренду.

Артистка рассчитывает, что сын переедет в собственное жилье, когда ему исполнится 18 лет. По ее словам, человек должен достаточно рано учиться быть ответственным, а самостоятельная жизнь поможет ему почувствовать себя взрослым.

В 2020 году Караулова показала свою квартиру в Москве. По словам певицы, жилплощадь небольшая — она включает в себя просторную гостиную, кухню, спальню с окном-эркером, а также гардеробную, одну ванную комнату и туалет. Интерьер квартиры выполнен в светлых тонах с яркими акцентами.