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19:59, 4 июля 2023Забота о себе

Дэниел Рэдклифф впервые рассказал о воспитании сына

Звезда серии фильмов о Гарри Поттере Дэниел Рэдклифф взял отпуск после рождения ребенка

Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Английский актер и звезда серии фильмов «Гарри Поттер» Дэниел Рэдклифф впервые после рождения ребенка раскрыл его пол и высказался о воспитании. Актера цитирует издание Entertainment Tonight.

Рэдклифф рассказал, что три месяца назад он и его девушка Эрин Дарк стали родителями сына. По словам актера, став отцом, он отказался от съемок и большую часть времени проводит с ребенком. «Я всегда собирался взять отпуск, который не каждый может себе позволить, а я могу проводить с ним (с сыном — прим. "Ленты.ру") много времени, и это чудесно», — поделился 33-летний артист.

Рэдклифф добавил, что месяцы в роли родителя были безумными и напряженными, но вместе с этим прекрасными. К концу года актер намерен вернуться к съемкам, однако он предупредил, что будет внимательно выбирать проекты для съемок. «Я думаю, что в следующие несколько лет, вероятно, буду работать немного меньше», — отметил актер.

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    Екатерина Улитина
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