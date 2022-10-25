Звезда «Гарри Поттера» избавился от квартиры в США

Актер Дэниел Рэдклифф продал свою квартиру на Манхэттене за 5,3 миллиона долларов

Звезда фильмов о волшебнике Гарри Поттере британский актер Дэниел Рэдклифф избавился от своей квартиры в США. Артист владел жильем с 2008 года, сообщает The New York Post.

Речь идет о квартире площадью 277 квадратных метров в самом престижном районе Нью-Йорка Манхэттене. Рэдклифф приобрел недвижимость за 4,9 миллиона долларов (302,8 миллиона рублей), а новому владельцу, имя которого не известно, она досталась за 5,3 миллиона долларов (327,5 миллиона рублей).

Квартира расположена на 11-м этаже. Внутри есть гостиная с панорамным остеклением и видом на реку Гудзон, столовая с прилегающей к ней библиотекой-медиазалом, просторная V-образная кухня, три спальни, столько же ванных комнат и один отдельный санузел.

В 2021 году Дэниел Рэдклифф продал квартиру в Австралии своим родителям. За помещение с тремя спальнями он взял с родных два миллиона долларов.