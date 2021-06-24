Звезда «Гарри Поттера» за миллионы долларов продал квартиру родителям

Британский актер Дэниел Рэдклифф, известный всему миру по главной роли в саге о волшебнике «Гарри Поттере», продал свою квартиру в Австралии родителям. За помещение с тремя спальнями он взял с родных два миллиона долларов, пишет Daily Mail.

31-летняя знаменитость рассталась с недвижимостью на одной из самых престижных улиц района Турака в Мельбурне. Рэдклифф приобрел квартиру в середине 2000-х во время съемок в Австралии, она находится на верхнем этаже дома. В помещениях большие окна от пола до потолка и современная кухня.

Новыми собственниками стали отец и мать Дэниела — Марсия Грешам и Алан Рэдклифф. Британское издание выяснило, что актер заработал свой первый миллион, когда ему было 12 лет. Родители Рэдклиффа, по данным издания, основали компанию Gilmore Jacobs, активы которой в 2019 году оценивались в 80 миллионов фунтов стерлингов (147 миллионов долларов США), еще до того, как их сын стал мировой знаменитостью.

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