Хорватский город выставил на продажу жилье за копейки

Маленький город в северной Хорватии, пострадавший от оттока сельского населения, продает опустевшие дома фактически за копейки. Таким способом власти пытаются привлечь новых жителей, пишет Reuters.

Леград, некогда второй по величине населенный пункт, начал неумолимо редеть после распада Австро-Венгрии в XX веке, так как новые границы оставили его на окраине страны. Сейчас он насчитывает более 2,2 тысячи жителей — половина от населения семидесятилетней давности.

Чтобы исправить ситуацию, власти выставили на продажу 19 пустых домов и заброшенных строек по цене, равной одной куне (0,16 доллара) за здание. Состояние объектов разное. Некоторые дома наполовину разрушены, у них нет окон и дверей, а на стенах образовалась плесень. На данный момент продано 17 объектов.

Муниципалитет заявил, что выплатит 25 тысяч кун (более четырех тысяч долларов) на ремонт, а новым жителям, желающим купить дом из частной собственности, покроет 20 процентов от стоимости. Перед покупателями поставлено условия — они должны быть платежеспособными, моложе 40 лет и хотеть прожить в городе минимум 15 лет.

Глава города Иван Саболич (Ivan Sabolic) отметил, что предложение привлекло иностранцев. Власти получили запросы из России, Украины, Турции, Аргентины и Колумбии. Однако, по словам мэра, иммигрировать в Хорватию сложно, поэтому пока город населяют исключительно местные жители.

Весной 2021 года регионы Франции вслед за Италией решили привлечь новых жителей, распродавая дома и участки за евро. Недорогие объекты выставили на продажу в коммуне Рубе, расположенной на границе с Бельгией, а в коммуне Шан-дю-Буль под застройку распродавали земельные участки.