Еще одна деревня в Италии объявила распродажу жилья по 1 евро

Небольшая итальянская деревня Ояче, расположенная недалеко от границы со Швейцарией, проведет распродажу домов по цене 1 евро. Об этом сообщает портал Idealista. Предполагается, что покупатели ультрадешевого жилья отреставрируют его за свой счет.

Как пояснила глава администрации поселения Стефания Клос, в деревне много заброшенных домов — большинство из них достались нынешним собственникам в наследство, и они не могут или не хотят заниматься их восстановлением и ремонтом. Строения расположены, в том числе, в центре поселения, многие из них в плохом состоянии, что создает угрозу безопасности местных жителей.

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Продажа домов по цене 1 евро, по мнению властей, поможет решить проблему: с одной стороны, собственники избавятся от «лишней» недвижимости, с другой — покупатели получат дома по беспрецедентно низкой цене. Муниципалитет, в свою очередь, обретет эстетически привлекательный и безопасный исторический центр.

Мэрия Ояче не намерена ограничивать покупателей жилья в возможностях использования недвижимости. Они также не будут обязаны постоянно проживать в деревне. Всего Ояче в настоящее время насчитывает около 200 жителей. В центре горной деревни есть церковь, ратуша, продуктовый магазин, бар, почта и кабинет врача, а также детский сад, начальная школа и библиотека.

Ранее в феврале сообщалось, что коммуна Биккари на юге Италии объявила масштабную распродажу жилья — пригодный для проживания дом там можно купить по цене от 7,5 тысячи евро (688 тысяч рублей). Большинство предложений недвижимости оценены в 10-13 тысяч евро (не более 1,2 миллиона рублей).

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