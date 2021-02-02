Еще один город в Италии объявил масштабную распродажу жилья

Коммуна Биккари на юге Италии объявила масштабную распродажу жилья — пригодный для проживания дом там можно купить по цене от 7,5 тысячи евро (688 тысяч рублей). Большинство предложений недвижимости оценены в 10-13 тысяч евро (не более 1,2 миллиона рублей), сообщает CNN.

Жилье распродают власти муниципалитета, чтобы привлечь в город новых жителей. В последние десятилетия существенная доля местного населения уехала за границу, преимущественно в США. Еще в 1950-х в Биккари проживали около 5 тысяч человек, а в настоящее время — около 2 тысяч.

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В рамках мэрской программы продаются около дюжины домов за один евро — они нуждаются в реконструкции. Еще два десятка объектов имеют «нормальный» ценник (несколько тысяч евро). В общей сложности в городе пустуют свыше 100 объектов жилой недвижимости.

Практически все заброшенные здания расположены в исторической части Биккари. Средняя площадь домов — 50-70 квадратных метров, большинство из них имеют два этажа. Сам город славится гастрономическими удовольствиями — здесь делают пиццу по старинной технологии, производят также козий сыр, оливковое масло, салями. Кроме того, в регионе регулярно проводятся фестивали народных танцев.

Ранее сообщалось об аналогичной программе, запущенной в коммуне Троина на итальянском острове Сицилия. Город распродает дома по цене 1 евро, предоставляя покупателям деньги на ремонт жилья. Тем, кто согласится на покупку зданий в нормальном состоянии, мэрия раздаст гранты в размере до 8 тысяч евро.

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