В Испании началась большая распродажа жилья

Средняя цена квадратного метра испанского жилья к концу 2020-го опустилась до 1,78 тысячи евро (159 тысяч рублей). Недвижимость в стране давно не была столь доступной, пишет русскоязычный портал о жизни в Испании Noticia.ru.

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Большая распродажа жилья в стране была инициирована, в частности, банками Bankia, Cajamar, Liberbank и BBVA. Они начали выводить на рынок объекты по очень низким ценам, чтобы избавиться от непрофильных активов. Предложения разбросаны по всей Испании, отмечает издание.

Особенно много предлагается шале и малоквартирных домов (порой на две квартиры). Иные здания можно приобрести по цене, не превышающей 100 тысяч евро. Так, трехэтажный 315-метровый дом в провинции Галисия выставлен на продажу за 63 тысячи евро (5,6 миллиона рублей). Внутри выполнен современный ремонт, год постройки — 2009-й. Аналогичные предложения есть в Валенсии, Аликанте и других регионах страны.

Ранее был назван способ сильно сэкономить на покупке жилья в Испании — по оценке специалистов, дешевле обойдутся квартиры в домах без лифтов. Отсутствие подъемника существенно снижает стоимость апартаментов — в среднем на 33,5 процента.

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