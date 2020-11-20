На популярном среди россиян курорте подешевело жилье

Цены на квартиры в новостройках Черногории, популярной среди российских туристов, планомерно снижаются. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на данные национального управления статистики Monstat.

По подсчетам ведомства, средняя стоимость квадратного метра жилья в черногорской новостройке в настоящее время составляет 876 евро. Самая дорогая недвижимость предлагается на курортном побережье — 1,4 тысячи евро за «квадрат». В Подгорице квадратный метр дешевле — 1,1 тысячи евро. В центральном регионе страны жилье оценивается в 515 евро, а в северном регионе — в 603 евро за квадратный метр.

Ранее в ноябре стало известно, что другая популярная среди российских туристов страна — Испания — проведет масштабную распродажу недвижимости. Банковский конгломерат Bankia и агентство недвижимости Haya Real Estate совместно вывели на рынок 4,5 тысячи объектов со скидкой. Акция продлится до 15 декабря 2020 года.

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