В открывшейся для россиян стране резко выросли цены на жилье

По итогам второго квартала 2020 года жилая недвижимость резко подорожала в Черногории — одной из немногих европейских стран, открывших границы для россиян в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на данные статистического управления страны.

Согласно статистике, средняя цена квадратного метра в новостройках Черногории в апреле-июне составила 1 тысячу евро (90 тысяч рублей), увеличившись за три месяца более чем на 6 процентов. В годовом выражении, тем не менее, зафиксировано снижение стоимости жилья на 17 процентов.

В столице страны Подгорице средняя цена «квадрата» на первичном рынке к середине лета выросла до 974 евро (87,5 тысячи рублей), в приморском районе составила 1,23 тысячи евро (111 тысяч рублей), в центральном регионе — 669 евро (60 тысяч рублей), в северном — 845 евро (76 тысяч рублей).

В начале минувшего лета сообщалось, что цены на недвижимость в Черногории в обозримом будущем могут заметно снизиться. Потенциальные покупатели недвижимости на популярном курорте тогда рассчитывали на обвал цен в размере 30 процентов, продавцы в свою очередь прогнозировали 10-процентное падение.

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