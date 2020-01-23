Россияне скупили недвижимость в Черногории

Россияне возглавили рейтинг инвесторов в недвижимость Черногории в период с января по октябрь 2019 года. Об этом сообщает Mina со ссылкой на Центральный банк Черногории.

Всего граждане России скупили жилья на сумму около 33 миллионов евро — 2,3 миллиарда рублей. Второе место в списке заняли сербы — 14,7 миллиона евро (примерно один миллиард рублей), третье — турки (10,3 миллиона евро или 706,4 миллиона рублей).

Также в пятерку иностранных инвесторов вошли американцы (9 миллионов евро или 617,3 миллиона рублей) и немцы (8,1 миллиона евро или 555,5 миллиона рублей).

Такая популярность Черногории связана с программой экономического гражданства, которую запустили 1 октября 2019-го. Портал Prian пишет, что новый статус получили минимум четыре инвестора. Однако власти Черногории пока не разглашают сведения об их национальности.

По итогам 2018 года большинство сделок с недвижимостью в Черногории, заключенные нерезидентами страны, также пришлось на долю граждан России.

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