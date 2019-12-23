Названы лучшие страны для переезда из России

Лучшей страной для переезда из России стал Кипр — россияне в 2019 году чаще всего покупали там недвижимость. Об этом пишет «Строительная газета» со ссылкой на компанию Zen Invest.

Основным мотивом при заключении сделок было получение вида на жительство или инвестиционного гражданства (гражданство в обмен на вклад в экономику страны). Вторую и третью строчку рейтинга заняли Греция и Черногория. Также эксперты назвали привлекательными для россиян в плане эмиграции Великобританию, Германию и Австрию.

Как сообщили в компании, в этом году среди россиян был отмечен повышенный спрос на страны Карибского бассейна, причина — специальные паспортные программы. Граждане России не перестали интересоваться и Португалией, где действует программа «золотой визы» за инвестиции в недвижимость. Также специалисты рассказали об активном росте рынка в Бахрейне, который продолжит стремительно развиваться.

В марте 2019 года риелторы назвали Египет самой доступной страной для покупки недвижимости жителями крупных российских городов. На втором и третьем местах расположились Абхазия и Эстония.

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