Заброшенный из-за санкций особняк российского олигарха нашли в США

В США нашли особняки российского олигарха Бориса Ротенберга и его жены Карины Ротенберг. Однако здания заброшены — из-за санкций супругов лишили доступа к недвижимости. Об этом пишет «Новая газета» в совместном расследовании с компанией «Трансперенси интернешнл — Россия».

Карине Ротенберг еще в 2001 году до замужества принадлежал трехкомнатный кондоминиум (совместное владение) в жилом комплексе 3334 Peachtree Road (Атланта, штат Джорджия). Подобное жилье с бассейном на крыше можно купить за 235 тысяч долларов (около 15 миллионов рублей).

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В пригороде Атланты (Альфаретта) рядом с озером Винвард у Карины есть еще трехэтажный особняк с бассейном и ландшафтной территорией. Площадь дома составляет почти две тысячи «квадратов», стоит объект около 1,2 миллиона долларов (75 миллионов рублей). Он зарегистрирован на имя Karina G(apchuk) Fox. Гапчук — девичья фамилия нынешней жены Ротенберга, Fox — фамилия ее бывшего мужа (Benjamin Dove Fox).

Другой дом непосредственно на берегу озера Винвард оформлен на Бориса Ротенберга. На территории есть гараж на три машины, бассейн, а также пристань для катера. Особняк куплен примерно за три миллиона долларов (188 миллионов рублей) в 2008 году. Особняки Карины и Бориса Ротенбергов находятся друг от друга в 15 минутах ходьбы пешком.

Газета приводит слова местного шерифа Джона Садлера-младшего, который по поручению суда выезжал по адресам Ротенбергов в октябре 2018-го и нашел там только «паутину на дверях, которые не открывали месяцами». Соседи и консьерж рассказали полицейскому, что Ротенберги тут давно не появлялись. Их представитель заявил изданию, что они не комментируют эту ситуацию.

Ранее проект «Декларатор» опубликовал данные, согласно которым российские должностные лица указали в декларациях 6007 объектов недвижимости в 75 странах — чаще всего это Казахстан, Армения, Белоруссия, Таджикистан и Болгария.

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