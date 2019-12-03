Российским покупателям зарубежной недвижимости усложнили жизнь

Власти Болгарии в понедельник, 2 декабря, приняли закон об ответственности за сдачу жилья в аренду на короткий срок без регистрации. Другие страны тоже постепенно ужесточают правила для тех, кто зарабатывает на недвижимости, говорится в сообщении Prian.ru, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков портала, в Болгарии штраф за ведение бизнеса без регистрации составит до 2,5 тысячи евро для физических лиц и 5,5 тысячи евро для юридических. Все квартиры, комнаты и гостевые дома, которые сдаются в аренду собственниками через онлайн-платформы в Софии и на побережье, должны быть зарегистрированы в муниципалитетах и входить в Национальный туристический регистр.

«Арендный бизнес за рубежом становится все более зарегулированным, — отмечают в Prian.ru. — И это создаст огромные неудобства тем, кто покупает недвижимость с инвестиционными целями». Результаты исследования, проведенного порталом, показали, что около 20 процентов потенциальных покупателей зарубежной недвижимости из России и стран бывшего СССР планируют именно сдавать имущество в аренду. «Но вот сделать это становится с каждым годом все сложнее, а в некоторых странах и вовсе невозможно», — подчеркивают эксперты.

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Они указывают, что за последние несколько лет правила для арендодателей ужесточил целый ряд стран, среди которых Турция, Ирландия, Франция, Германия, Канада, США, Португалия, Великобритания и Греция. Зарегулировать рынок пытаются власти Италии, Чехии и Швейцарии.

В целом в Prian.ru отмечают, что сдача жилья в аренду в Европе приносит сравнительно небольшой, но стабильный доход — 4-5 процента годовых. При этом максимальную прибыль можно получить в столицах развивающихся стран (Болгарии, Чехии, Венгрии), а также городах-сателлитах крупных финансовых центров (Мюнхена, Вены, Парижа, Лондона).

В августе текущего года стало известно, что большинство россиян, рассматривающих варианты приобретения жилья за рубежом, предпочитают объекты в Испании, Болгарии, Турции, Италии и США.

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