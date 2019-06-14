Украинцы бросились скупать жилье за рубежом

После президентских выборов на Украине, принесших победу Владимиру Зеленскому, граждане страны стали проявлять повышенный интерес к приобретению зарубежной недвижимости. Об этом говорится в материалах портала Prian.ru, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков, в период с 21 апреля (в этот день состоялся второй тур выборов) по 21 мая украинский спрос на объекты за границей увеличился на 23 процента по сравнению с предыдущим 30-дневным периодом.

«Наибольший всплеск интереса украинцев отмечен к Польше, — сообщается в предоставленных материалах. — Недвижимость в этой стране за прошедший месяц рассматривали в два раза чаще (плюс 104 процента), чем 30 днями ранее. Сильно вырос спрос на объекты в Италии и Греции. Местными квадратными метрами интересовались на 66 и 64 процента чаще».

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В целом наиболее популярной среди украинских покупателей страной остается Испания, констатируют эксперты, при этом после выборов спрос на испанские объекты вырос незначительно — на 11 процентов.

«Экономические потрясения и значимые события, происходящие во внутренней и внешней политике любой страны, всегда вызывают волнение у части населения, — пояснили в Prian.ru. — Это приводит к поиску путей сохранения капитала. А один из его вариантов — инвестирование в ликвидную зарубежную недвижимость. Поэтому вполне допускаем, что часть интереса выльется в реальные сделки».

Ранее, в апреле текущего года, стало известно, что выходцы с Украины и Белоруссии активно скупают комнаты в коммунальных квартирах Санкт-Петербурга.

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