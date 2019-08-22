Названы любимые страны россиян для покупки зарубежного жилья

Самыми популярными среди россиян странами для покупки недвижимости за рубежом стали Испания, Болгария, Турция, Италия и США. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на материалы аналитического центра Prian.ru.

Москвичи чаще всего приобретают недвижимость в Испании, Болгарии, Турции, Италии и США. У петербуржцев фаворитом является Финляндия. Далее по списку идут Испания, Турция и Болгария и Италия.

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Жители Казани в первой половине 2019 года отдавали предпочтение недвижимости в Турции. Второе место занимает Испания, третье — США. Также они часто покупают жилье в Болгарии и Чехии.

Новосибирцы интересуются недвижимостью в Болгарии, Турции и Испании. США и Германия у жителей Новосибирска на четвертой и пятой позициях соответственно.

Таиланд — лидер по спросу на недвижимость среди жителей Владивостока. Также популярными направлениями у жителей города стали Болгария, Турция, США и Испания.

Осенью прошлого года аналитики сообщали, что россияне в полтора раза чаще по сравнению с осенью 2017-го стали покупать недвижимость за рубежом. Тогда половина сделок пришлась на курортное жилье во Франции, Италии и Испании.

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