Украинцы скупили жилье на главном курорте России

Недвижимость в Сочи привлекает покупателей не только из России, но и из зарубежных стран, причем большинство международных сделок по приобретению местных квартир заключают граждане Украины. Об этом говорится в материалах риелторского агентства «Мандарин», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По данным риелторов, на украинцев в Сочи приходится 29 процентов «иностранных» продаж квартир. На втором месте — граждане Белоруссии (25 процентов сделок), на третьем — казахи (почти 19 процентов). Четвертую строчку занимают жители соседней Абхазии — они скупили восемь процентов «международного» жилья. Кроме того, квартиры на главном курорте России покупают граждане Израиля, Германии, США, Турции, Эстонии и Китая.

Если говорить о частных домах, то из числа иностранцев их в Сочи чаще всего покупают выходцы из Казахстана (26 процентов международных сделок), Беларуси (также 26 процентов) и Украины (19 процентов).

«Структура спроса на дома и квартиры несколько отличается друг от друга, — отмечают риелторы. — Если объекты в многоквартирных домах приобретаются как для личного пользования, так и для сдачи в аренду, то дома, в большинстве своем, покупаются именно под организацию небольших гостевых домов».

В августе текущего года стало известно, что выходцы из стран бывшего СССР, в том числе украинцы, активно скупают доли в петербургских квартирах. Спрос покупателей-иностранцев на доли продиктован необходимостью получить официальный статус на территории России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru