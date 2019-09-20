Подсчитаны шансы южан переехать в Москву

Жителю Краснодара придется продать в среднем 3,66 квартиры на местном первичном рынке недвижимости, чтобы позволить себе жилье в Москве. Об этом сообщается в материале федеральной площадки для риелторов Restate (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Аналитики сопоставили цены на жилье в различных регионах Южного федерального округа России со стоимостью квартир в Москве. Краснодарский показатель оказался максимальным для черноморского региона. Цена одного «квадрата» на вторичном рынке здесь равняется 54 469 рублям — это в 3,6 раза меньше стоимости жилья в новостройках Москвы (199 577 рублей за квадратный метр).

На втором месте находится Новороссийск — здесь понадобится продать в среднем 3,16 квартиры в новостройке и 3,7 — на «вторичке». Третье место занимает Анапа — 2,87 местные первичные квартиры за одну московскую. На вторичном рынке придется продать 3,37 квартиры.

Замыкают рейтинг Геленджик (2,52 квартиры) и Сочи (1,63 квартиры). Жителям этих городов проще остальных перебраться в Москву. Для приобретения недвижимости на вторичном рынке придется отдать 2,96 и 1,92 черноморских квартиры соответственно.

Ранее аналитики российского рынка курортной недвижимости подсчитали, что в Туапсе и Новороссийске наиболее выгодно покупать частные дома для сдачи летом в аренду. Чуть меньше принесет недвижимость в Анапе и Сочи.

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