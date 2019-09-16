Определены курорты России с самым доходным жильем

Туапсе и Новороссийск признаны городами на черноморском побережье Кавказа, где выгоднее всего покупать частные дома для сдачи в аренду в летний сезон. В Крыму лучшее место для организации арендного бизнеса — Севастополь. Об этом свидетельствует исследование, подготовленное аналитиками портала «Мир квартир» (имеется в распоряжении «Ленты.ру»).

По данным экспертов, доходность частных домов в Туапсе и Новороссийске составляет 4,4 процента годовых. В среднем коттеджи в обоих городах окупаются за 23 года. Чуть меньше приносят объекты в Анапе (3,4 процента годовых, срок окупаемости — 29 лет) и Сочи (3,2 процента и 31 год).

«Средняя доходность по всем курортам Краснодарского края составила 3,3 процента, а окупаемость дома, сдаваемого посуточно, — 30 лет», — говорится в предоставленных материалах.

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В Крыму лучшее место для организации арендного бизнеса — Севастополь, где сдача дома в аренду приносит 5,2 процента годовых, а срок окупаемости среднестатистического коттеджа составляет 19 лет. «Это абсолютный рекорд среди всех российских курортов. А получилось так, потому что при невысокой средней стоимости дома сдать его можно по довольно приличной ставке», — поясняют аналитики.

Также неплохой доход своим хозяевам принесут дома в Керчи, Коктебеле и Феодосии — от 3,8 до 4,2 процента годовых (окупаемость — 24-26 лет). «Средние показатели по полуострову — 2,1 процента и 47 лет, что значительно хуже, чем в Краснодарском крае», — указывают в «Мире квартир». По мнению экспертов, частные домовладения в Крыму явно переоценены, и из-за этого приобретать в регионе коттеджи для арендного бизнеса невыгодно.

В августе стало известно, что власти Крыма продали знаменитую государственную дачу «Глициния», расположенную в поселке Нижняя Ореанда под Ялтой. Речь идет о доме, в котором отдыхали, в частности, руководители советского государства Никита Хрущев и Леонид Брежнев. Сумма сделки составила 1,2 миллиарда рублей, покупателем выступило юридическое лицо, данные о котором не были обнародованы.

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