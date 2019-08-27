Вложения в курорты России окупятся лишь через десятки лет

Сдача квартир в аренду отдыхающим в Краснодарском крае окупится только через 20 лет. Об этом сказано в исследовании федерального портала «МИР КВАРТИР» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Специалисты портала решили определить доходность курортной недвижимости в Краснодарском крае. Аналитики сопоставили цены покупки квартир на вторичном рынке и ставки посуточной аренды. Для расчетов было взято условие, что квартира сдается посуточно три летних месяца в году. Не учитывались простои, доходы от сдачи квартиры в другое время года, затраты на ремонт и оплату коммунальных услуг.

Аналитики пришли к выводу, что чем дороже недвижимость, тем хуже она окупается. Например, средняя квартира в самом дорогом городе российского побережья Кавказа – Сочи, — имеет доходность 4,4 процента и окупится только за 23 года. Чуть быстрее «отобьется» недвижимость в Геленджике: 4,9 процента доходности, окупится через 20 лет.

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Наибольший доход принесут квартиры в Туапсе: 6,1 процента, ждать окупаемости 16 лет. Далее идут Анапа и Новороссийск. В первом случае жилье окупится за 17 лет (5,7 процента доходности), во втором — за 19 лет (5,3 процента). В среднем по морским курортам доходность составила 5 процентов, окупаемость — 20 лет.

Несмотря на то, что краткосрочная сдача квартиры в аренду дает доход только в высокий сезон, она выходит выгоднее долгосрочной. Сдача в аренду на длительный срок приносит только 4,4 процента против 5 процентов средней доходности за краткосрочную аренду, при которой квартиры окупаются на три года быстрее.

Ранее в компании проанализировали стоимость аренды жилья на основных морских курортах России и пришли к выводу, что дешевле всего съемные квартиры обходятся в Туапсе и Керчи.

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