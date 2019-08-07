Неизвестные купили дачу Хрущева и Брежнева в Крыму

Власти Крыма продали госдачу «Глициния», расположенную в поселке Нижняя Ореанда под Ялтой. Об этом в среду, 7 августа, сообщает ТАСС.

Речь идет о даче, которая, в частности, служила местом отдыха генеральных секретарей ЦК КПСС Никиты Хрущева и Леонида Брежнева. Как заявила министр имущественных и земельных отношений республики Крым Анна Анюхина, сумма сделки составила 1,2 миллиарда рублей. Вырученные средства пополнят доходную часть бюджета республики. «Пока [ставшее новым владельцем недвижимости] юридическое лицо не могу сказать», — добавила министр.

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Госдача «Глициния» была построена для отдыха первых лиц СССР в 1955 году, она расположена на первой береговой линии и имеет собственный пляж протяженностью 700 метров. В здании 14 комнат, парадная столовая на 40 гостей, каминный зал и бассейн с подогревом.

Начиная с 1990-х годов «Глициния» регулярно становилась объектом судебных споров. В середине 2000-х сообщалось о планах сделать бывшую советскую госдачу резиденцией президента России Владимира Путина. Решение о продаже дачи было принято Госсоветом Крыма весной 2019-го, тогда речь шла о сумме в миллиард рублей.

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