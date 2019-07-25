На берегу Крыма запретят строить

Строительство многоквартирного жилья в 500-метровой зоне от южного побережья Крыма будет запрещено. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера правительства региона Евгения Кабанова.

«Мы занимаемся разработкой региональных норм проектирования, где будет внесено ограничение в 500-метровую зону по строительству жилья», — заявил Кабанов, добавив, что изменения затронут, в частности, Ялту и ее окрестности, Алушту и ряд других приморских регионов.

Запрет не будет распространяться на курортную недвижимость, подчеркнул вице-премьер. «Если строятся апартаменты, то это должны быть апарт-отели с возможностью ведения гостиничного бизнеса. Частный бизнес, если будет строить, то [такая недвижимость должна] будет иметь исключительно отельно-курортную специфику».

Ранее сообщалось о том, что глава республики Крым Сергей Аксенов поручил региональным чиновникам перестать выдавать застройщикам разрешения на возведение жилья в прибрежной зоне Черного моря. Аксенов уточнил, что этот запрет не касается курортного жилья и инфраструктуры для отдыхающих.

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