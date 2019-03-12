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Крымский мост попал на деньги

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Центробанк выпустил памятную монету номиналом в пять рублей с изображением Крымского моста на оборотной стороне, говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что монета посвящена «пятой годовщине референдума о государственном статусе Крыма и Севастополя и воссоединения Крыма с Россией».

Тираж монеты составил два миллиона экземпляров. Ее обязаны будут принимать во всех торговых точках и отделениях банков.

Строительство Крымского моста, соединяющего Керченский полуостров Крыма и Таманский полуостров Краснодарского края, началось в 2014 году. Движение по автомобильной части было открыто в мае 2018 года, открытие железнодорожной ожидается в декабре 2019-го. Общая стоимость работа составила 228 миллиардов рублей, генеральным подрядчиком выступила компания Аркадия Ротенберга «Стройгазмонтаж».

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев продолжает считать полуостров своей территорией.

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