Россия открестилась от геополитической роли Крымского моста

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич объяснил роль Крымского моста. Соответствующее заявление он сделал в ответ на декларацию по итогам саммита «Бухарестской девятки», передает РИА Новости.

По словам Клинцевича, Крымский мост был построен для решения внутренних, а не геополитических проблем. «Просто нам так удобнее — для отдыха и туризма. И заодно подтверждаем, что Крым есть и навсегда останется российским», — пояснил парламентарий.

Он подчеркнул, что в дальнейшем Россия продолжит отстаивать свои национальные интересы, поскольку «иного просто не дано».

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Его мнение поддержал депутат Госдумы Иван Тетерин. Он отметил, что заявление «Бухарестской девятки» — «что-то сродни агонии, что-то из области фантастики». По его словам, Крымский мост — «мост жизни нашей с нашим Крымом».

2 марта «Бухарестская девятка», в которую входят Румыния, Болгария, Чехия, Венгрия, Словакия, Польша, Эстония, Латвия и Литва, приняла декларацию, сообщающую об угрозе России, писало агентство Actmedia. Участники саммита пришли к выводу, что Москва не соблюдает международное право и использует Крымский мост для своих геополитических целей.

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