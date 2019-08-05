Найдена самая большая квартира Крыма

В августе 2019-го площадь самой просторной квартиры, выставленной на продажу в Крыму, составляет 700 квадратных метров, следует из материалов портала ЦИАН, предоставленных редакции «Ленты.ру».

Лот расположен в одном из современных жилых комплексов в поселке Кореизе в окрестностях Ялты. Купить самую большую крымскую квартиру можно по цене 126,25 миллиона рублей. В ней уже выполнена отделка в классическом стиле.

На втором месте рейтинга самых просторных квартир — 584-метровый лот в Алуште. Жилье продается с дизайнерской отделкой и включает пять спален, каждая — со своим выходом на просторную террасу с видами на город. Цена — 160 миллионов рублей. Третья позиция досталась объекту в поселке Восход (Ялтинский округ) за 33 миллиона рублей: по такой цене предлагается двухуровневая квартира общей площадью 568 квадратных метров.

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«Элитная курортная недвижимость в большинстве случаев тяготеет к сверхвысоким метражам: самые большие квартиры на морском побережье могут включать просторные террасы с видом на море и горы, приватные спа-комплексы с бассейнами и другие объекты, которые значительно увеличивают общую площадь», — поясняют аналитики ЦИАН.

По их данным, средняя стоимость квартиры в топ-10 самых просторных на крымском рынке — 106,5 миллиона рублей. Территориально большинство объектов — 8 из 10 — находятся в городском округе Ялта.

В июле стало известно, что строительство многоквартирного жилья в 500-метровой зоне от южного побережья Крыма будет запрещено. Градостроительные изменения затронут, в частности, Ялту и ее окрестности, Алушту и ряд других приморских регионов. Запрет не будет распространяться на курортную недвижимость — например, на апарт-отели.

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