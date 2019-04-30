В Крыму подорожали новостройки

Цены на первичное жилье в Крыму выросли в первом квартале 2019 года на 7,4 процента. Соответствующая информация размещена во вторник, 30 апреля, на сайте Крымстата.

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Крыма к началу апреля достигла 62,4 тысячи рублей за квадратный метр, отметили в Крымстате. В Севастополе новостройки подорожали на 4 процента, до 65,8 тысячи рублей за метр.

На вторичном рынке Крыма, напротив, зафиксирована отрицательная квартальная динамика. Стоимость жилья снизилась с января по март 2019 года на 1,4 процента, до уровня в 58,4 тысячи рублей. В Севастополе цены за квартал не изменились, средняя стоимость метра вторичного жилья в городе осталась на уровне 72,5 тысячи рублей.

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Ранее о росте цен на жилую недвижимость полуострова сообщал и вице-премьер республики Крым Евгений Кабанов. По его словам, драйвером роста стали высокий спрос и перемены в строительном законодательстве.

«Покупают жилье россияне, переезжающие в Крым на постоянное место жительства с материковой части России, приобретают квартиры и апартаменты для того, чтобы инвестировать денежные средства и посещать Крым в летнее время в оздоровительных целях», — рассказал Кабанов. В результате, по словам чиновника, квадратный метр жилья в регионе за пять лет подорожал в 2,5 раза.

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