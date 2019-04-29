Названа стоимость самых дешевых домов в Крыму

Минимальная цена частного дома на берегу моря в Крыму — 1,2 миллиона рублей, свидетельствуют материалы агентства «МИЭЛЬ-Франчайзинг», поступившие в редакцию «Ленты.ру».

В такую сумму оценили постройку общей площадью 25 квадратных метров в Балаклавском районе. В доме есть электричество и центральный водопровод. Размер участка — четыре сотки.

Недорогие объекты также можно найти в Евпатории. Например, за 1,6 миллиона рублей в городе предлагается двухкомнатная дача общей площадью 29 квадратных метров. В доме есть водопровод, во дворе — колодец. Санузел и летний душ оборудованы во дворе.

За 2,7 миллиона рублей продается 59-метровый коттедж в Судаке. В доме четыре комнаты, электричество, центральный водопровод.

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«Стоит отметить, что все эти предложения требуют значительных денежных вложений», — указывают риелторы.

Самый дорогой дом на крымском побережье, по их данным, стоит 52 миллиона рублей. Общая площадь главной постройки — 504 квадратных метра, размер участка — десять соток. Имение расположено в поселке Массандра, из окон открывается вид на море. В коттедже имеется бассейн и винный погреб.

Ранее, в марте, вице-премьер Крыма Евгений Кабанов заявил, что стоимость квадратного метра жилой недвижимости в регионе выросла в 2,5 раза за пять лет. По словам политика, основными причинами роста цен в регионе стали высокий спрос, а также изменения в строительном законодательстве, тогда как открытие Крымского моста повлияло на ситуацию значительно меньше.

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