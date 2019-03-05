Цены на жилье в Крыму оказались рекордными

Жилье в Севастополе и Республике Крым оказалось самым дорогим среди всех регионов Южного федерального округа России (ЮФО). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Крымстата Ольгу Балдину.

«Средняя стоимость одного квадратного метра жилья на первичном рынке самая высокая среди регионов ЮФО. На вторичном рынке та же тенденция, цена в Севастополе и Республике Крым (...) даже выше, чем в среднем по России», — сказала Балдина.

По данным Крымстата, на конец 2018 года средняя стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке Севастополя составила 65,8 тысячи рублей, Крыма — 55,7 тысячи рублей. На вторичном рынке показатели зафиксированы на уровне 66,6 и 57,2 тысячи рублей соответственно.

В конце 2018 года Банк России опубликовал данные о росте ипотечных рынков в регионах страны. По данным ЦБ, объемы ипотечной задолженности на полуострове выросли за год более чем в 2,5 раза, тогда как в среднем по стране прирост составил 26 процентов.

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