Пожить в Сочи предложили за пять тысяч рублей в месяц

Сочи остается одним из самых популярных для зимовки мест в России, при этом в некурортный сезон снять здесь квартиру на месяц можно по ставке от 5 до 430 тысяч рублей, следует из материалов агентства недвижимости «Мандарин», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По данным риелторов, в настоящее время на рынке долгосрочной аренды Сочи представлено 655 объектов. Наиболее дешевое предложение — 30-метровая квартира в Хостинском районе города. Но будущему арендатору придется выполнить косметический ремонт. После этого объект будет сдаваться по ставке 10-12 тысяч рублей.

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Самая компактная квартира в курортной столице предлагается за 11 тысяч рублей в месяц. Общая площадь студии — десять квадратных метров. Ставка включает плату за коммунальные услуги. Особенность объекта состоит в том, что он сдается только на низкий сезон, то есть до мая. Кроме того, в помещении может проживать лишь один человек.

Самая дорогая квартира в Сочи сдается по ставке 430 тысяч рублей в месяц, выяснили брокеры. Площадь объекта превышает 300 квадратных метров, в нем пять комнат и бассейн на террасе.

«Долгосрочная аренда, как правило, распространена в прибрежном Сочи только зимой, когда нет потока туристов, — подчеркивают эксперты. — В этот момент спрос на краткосрочную аренду перетекает в центр Сочи, в Адлер и в горный кластер. Основная часть предложений в долгосрочную аренду сдается по цене от 30-50 тысяч рублей».

Согласно рейтингу, обнародованному летом этого года, Сочи — самый популярный среди россиян город для временного проживания. Особенно высокий интерес к местному жилью проявляют выходцы из Омска, Красноярска, Волгограда и Новосибирска.

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