Лжезастройщика в Сочи приговорили к 11 годам тюрьмы

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В Краснодарском крае суд вынес приговор по уголовному делу в отношении мужчины, причинившему покупателям квартир имущественный ущерб на сумму свыше 280 миллионов рублей. Об это сообщается на сайте Генпрокуратуры России.

Как выяснилось в ходе следствия, 41-летний Денис Никулин незаконно продавал гражданам строящееся жилье в Центральном районе города Сочи: заключал в простой форме договоры, таким образом привлекая средства на возведение многоквартирных домов. В будущем он обещал предоставить клиентам в собственность жилые помещения (квартиры).

В дальнейшем, не имея никаких разрешений на строительство, он начал самовольно возводить дома. При этом он активно рекламировал свои проекты в СМИ и через агентства недвижимости. Никулин скрывал факт противозаконности своих действий и откровенно обманывал покупателей.

От преступных действий афериста пострадали жители разных регионов России. Сумма ущерба составила для каждого из них от 650 тысяч до 8,7 миллиона рублей.

Суд признал Никулина виновным в мошенничестве и покушении на мошенничество и приговорил его к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. На имущество мужчины наложен арест.

Ранее в апреле в Москву из Испании был доставлен совладелец строительной компании «Жилищный капитал» Вадим Жук, обвиненный в мошенничестве и скрывавшийся от следствия. Подконтрольная ему фирма не завершила ряд строек, обманув более тысячи дольщиков.

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