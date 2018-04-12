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Банкротство застройщика поставило под удар страховую компанию

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Покупатели четырех корпусов жилого комплекса «Царицыно» могут обратиться за страховыми выплатами в связи с признанием застройщика банкротом. Об этом сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

«С введением конкурсного производства в отношении ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов» для граждан, чьи договоры долевого участия были застрахованы, наступил страховой случай. Они имеют право обратиться в страховую компанию с требованием о выплате страхового возмещения», – сказал Константин Тимофеев.

По его словам, речь идет о корпусах 27, 28/29, 30, 31 на улице 6-я Радиальная, вл. 7. Страховщиком выступает ООО «Проминстрах».

Ранее, 5 апреля 2018 года, Арбитражный суд Московской области признал застройщика ЖК «Царицыно» ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов» (ОАО «МКХ») банкротом. В отношении компании было открыто конкурсное производство. Исполняющим обязанности конкурсного управляющего назначен Панченко Денис Валерьевич, его отчет будет заслушан на судебном заседании 4 октября 2018 года.

Ответственность застройщика за неисполнение обязательств по ДДУ была застрахована в отношении корпусов №27, 28/29, 30, 31. Страховщиком выступает ООО «Промистрах» (в том числе по договорам, ранее застрахованным ООО «Балт-страхование» и ООО «Региональная страховая компания»).

Как отмечает издание «Комсомольская правда», стоимость санации такой компании как «Проминстрах», являющейся лидером на рынке страхования ответственности строительных компаний, может побить рекорд для финансового рынка России.

«Велика вероятность, что «Проминстраху» в самое ближайшее время придется выплатить не меньше 30 миллиардов рублей по застройщикам, которые уже находятся в процедурах банкротства. Причем это может оказаться лишь вершиной айсберга. Поскольку эта страховая компания редко занимается собственно страхованием — вдумчивой оценкой рисков и качества работы девелоперов», — пишет издание. По мнению экспертов РБК, «достаточно двух-трех страховых случаев с суммой выплат в несколько миллиардов рублей, чтобы с большой долей вероятности страховые компании, наиболее активные на данном рынке, перестали существовать».

В прошлые годы лидерство в страховании ответственности застройщиков принадлежало страховой компании «РИНКО». Затем оно перешло к компании «Проминстрах» — преемнице «РИНКО». Рекордные показатели этих компаний были достигнуты за счет массового страхования, в том числе и проблемных застройщиков, что позволяло им привлекать средства дольщиков. Как отмечает издание, ссылаясь на данные РБК, «РИНКО» — единственная страховая компания, у которой страхование гражданской ответственности застройщиков по ДДУ, по данным ЦБ, занимает основную долю в бизнесе — 99,2 процента. При этом «РИНКО» ни в 2016 году, ни в начале 2017 года не производила выплат и не перестраховывала премии».

Центробанк России не публикует отчетности страховых компаний, а сами страховщики не горят желанием ею делиться, отмечает издание. Если предположить, что «РИНКО» полностью передало свой страховой портфель компании «Проминстрах» и сложить объем страховой ответственности обеих страховых компаний за минувшие три года, размещенный на сайте медиа-информационной группы «Страхование Сегодня», получается, что возможный размер обязательств составляет примерно 1,5 триллиона рублей. Десять процентов от этой суммы — это уже больше 150 миллиардов рублей. При средней стоимости одного договора долевого участия в размере 2,2 миллиона рублей это может привести к появлению около 150 тысяч новых обманутых дольщиков с учетом членов их семей. «В этой ситуации проблемы рынка ОСАГО покажутся небольшими неприятностями, так как в этом случае речь идет не о последствиях аварий, а о жизненно важных вещах — крыше над головой, за которую люди по всей стране отдают иногда последние деньги. В случае «Проминстраха» ЦБ РФ, возможно, придется потратить минимум 150 миллиардов рублей на санацию в перспективе 2 - 3 ближайших лет», — отмечает издание.

Строительство ЖК «Царицыно» началось в 2006 году с привлечением денежных средств граждан по договорам долевого участия. За время реализации проекта застройщик ЖК «Царицыно» заключил 4017 ДДУ, по 3265 ДДУ обязательства не исполнены, так как строительство жилого комплекса было приостановлено. В январе 2017 года в отношении главы ОАО «МКХ» Игоря Пинкевича было возбуждено уголовное дело №77-16-7/7 по ст. 159 УК РФ.

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