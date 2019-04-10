В Москву из Испании доставили скрывшегося от следствия застройщика

Совладелец строительной компании Вадим Жук, обвиненный в мошенничестве, экстрадирован в Россию. Об этом «Ленте.ру» сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

«Установлено, что в 2012 году мужчина от имени руководства одной из столичных строительных фирм получил от двоих граждан более 48 миллионов рублей, передав им взамен четыре векселя, доходность которых при погашении должна была составлять 30 процентов годовых. Однако сразу после получения денег Жук покинул Россию», — рассказала собеседница.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело. Предпринимателя обвинили в мошенничестве в особо крупном размере и объявили в международный розыск. В прошлом году он был задержан в Испании, и в среду, 10 апреля, экстрадирован в Россию в сопровождении сотрудников российского Бюро Интерпола и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, Вадим Жук и его партнер Игорь Чекалин были совладельцами фирмы «Жилищный капитал» — застройщика комплексов «Мичуринский квартал» и «Авиатор» в Химках, а также «Гусарская баллада» в Одинцово.

В 2015 году фирма прекратила финансовую деятельность, причем арбитражный управляющий неоднократно заявлял о явных признаках преднамеренного банкротства. Часть обещанных домов до сих пор не введена в эксплуатацию, обманутыми остаются более тысячи дольщиков.

Оба предпринимателя являются фигурантами уголовных дел, причем Чекалин в сентябре прошлого года уже был осужден за мошенничество в особо крупном размере при строительстве «Гусарской баллады» — он получил шесть лет лишения свободы.

Решением арбитражных судов Жук и Чекалин обязаны выплатить более 8 миллиардов рублей за неисполненные контракты.

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