Обвиняемого в мошенничестве бывшего подмосковного министра вернули в Россию

Франция выдала России бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, который обвиняется в мошенничестве и растрате на 14 миллиардов рублей. Об этом в четверг, 3 января, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Как пояснили в надзорном ведомстве, Кузнецова экстрадировали в Россию в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского Бюро Интерпола. Отмечается, что дело о выдаче экс-министра рассматривалось с декабря 2013 года Апелляционными судами Экс-ан-Прованса, а затем Лиона.

Материалы по теме Возвращение беглого казначея Париж решит судьбу бывшего главы подмосковного минфина

В Генпрокуратуре уточнили, что Кузнецов обвиняется в совершении мошенничества (10 преступлений), растраты (три преступления) и легализации имущества, приобретенного в результате совершенных преступлений (девять преступлений).

По данным следствия, с ноября 2005-го по ноябрь 2008 года организованная группа под руководством Кузнецова обманом купила у ряда предприятий ЖКХ право требования задолженностей у муниципальных образований Подмосковья на сумму свыше 3,5 миллиарда рублей. Деньги были легализованы и присвоены. Члены преступной группы также похитили имущество, принадлежащее компании «Мособлтрансинвест», на сумму 7,2 миллиарда рублей. Общий ущерб от преступной деятельности экс-министра и его соучастников оценивается в 14 миллиардов рублей.

Кузнецов занимал пост министра финансов Подмосковья с 2000-го по 2008 год. После возбуждения в отношении него уголовного дела в 2008 году он покинул Россию. Бывшего министра задержали в июле 2013 года в одном из отелей Парижа после анонимного звонка, поступившего во французскую полицию.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!