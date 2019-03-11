Казахский киллер 18 лет скрывался от Интерпола и попался в Москве

Столичные полицейские задержали киллера, который в течение 18 лет находился в международном розыске по линии Интерпола. Об этом в понедельник, 11 марта, «Ленте.ру» сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

По данным ведомства, киллера задержали сотрудники Главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД России. В начале нулевых задержанный создал устойчивую вооруженную группу, управлял ее участниками и разрабатывал планы совершения тяжких преступлений.

Правоохранительные органы Казахстана обвинили мужчину в убийстве своего бизнес-партнера в августе 2001 года. После этого фигурант был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. После задержания в Москве киллера экстрадировали в Казахстан.

мвд.рф

5 июля 2017 года сообщалось, что активный участник печально знаменитой Ореховско-Медведковской оргпреступной группировки Александр Шарапов, 16 лет скрывавшийся от следствия, был задержан в одной из деревень во Владимирской области и доставлен в Москву к следователю.

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