У Хабенского нашли проблемы с элитной недвижимостью

Актер и режиссер Константин Хабенский подал в суд на застройщика одного из столичных элитных жилых комплексов. Об этом сообщает онлайн-издание StarHit.

«Константин не может оформить апартаменты в собственность, поэтому подал иск, — приводит издание слова представителя пресс-службы Тверского районного суда. — Сумму за покупку он выплатил давно. Но с оформлением бумаг возникли проблемы, решить которые мирным путем не удалось».

Как рассказал порталу столичный риелтор Ашот Степанян, речь идет о ЖК «Махаон». По словам риелтора, артист два года назад приобрел 140-метровые апартаменты на 15 этаже жилого комплекса. Рыночная стоимость жилья составляет порядка 70 миллионов рублей, добавил Степанян, уточнив, что перед покупкой нового жилья Хабенский продал трехкомнатную квартиру на проспекте Вернадского.

ЖК «Махаон» находится в Тверском районе Москвы, рядом со станциями метро «Новослободская» и «Достоевская». В базе ЦИАН стоимость квартир в этом жилом комплексе варьируется от 54,3 до 273,57 миллиона рублей. Застройщиком комплекса является компания «Асмато».

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