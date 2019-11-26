Определена стоимость аренды жилья в Сочи на Новый год

Минимальная стоимость аренды квартир в Сочи на предстоящие новогодние праздники составляет 1,2-2 тысячи рублей в сутки, говорится в материалах портала «Мир квартир», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

В среднем за одно- или двухкомнатную квартиру на курорте попросят 3-6 тысяч рублей в сутки, «трешка» обойдется в 9-12 тысяч рублей. Это соответствует ценам годичной давности, отмечают аналитики. Большая часть предлагаемого жилья находится в Центральном и Адлерском районах Сочи.

Частный дом в районе Сочи на праздники можно снять за 5 тысяч рублей в сутки. Например, по такой цене в Адлере сдается двухкомнатный коттедж со всеми удобствами, оборудованной кухней и бассейном с подогревом. Аналогичный объект в Красной Поляне обойдется дороже — 17 тысяч рублей в сутки.

Более доступные предложения можно найти в Геленджике, Анапе и Туапсе, указывают эксперты. Так, в Геленджике коттедж для семьи из пяти человек сдается за 3,5-4,5 тысячи рублей в сутки (в зависимости от сроков заселения). Похожий дом в Анапе предлагается за 2 тысячи рублей в сутки. Примерно столько же (1,2 тысячи рублей без учета праздничной наценки) просят за аналогичную недвижимость в Туапсе. Квартиру в указанных городах можно снять в среднем за 1-1,8 тысячи рублей в сутки.

«Цены на краткосрочную аренду (на побережье Черного моря — прим. «Ленты.ру») в преддверии Нового года увеличиваются в 1,5-2 раза, — констатируют аналитики. — Подобный "праздничный" коэффициент чуть меньше, чем в Центральной России, но в абсолютных показателях каникулы на море все равно получаются дороже».

Ранее в ноябре сообщалось, что бюджета в 0,5-1 тысячу рублей в сутки с человека будет достаточно для неприхотливого туриста, желающего встретить Новый год на побережье Крыма. На главном крымском курорте — в Ялте — небольшие «однушки» (площадью около 25 квадратных метров) сдаются на новогодние праздники по ставке тысяча рублей в сутки, «двушки» с видом на море для четырех-пяти человек — за 1,2-2,5 тысячи рублей в сутки.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru