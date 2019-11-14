Названы города России с дешевыми съемными комнатами

Дешевле всего в России снимать комнату в Новокузнецке (Кемеровская область), Пензе, Курске, Саранске и Чите — в среднем за аренду придется отдать не больше пяти тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в исследовании федерального портала «Мир квартир», поступившем в распоряжение «Ленты.ру».
Самые дорогие комнаты для найма — в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Сургуте и Сочи. Средний ценовой диапазон здесь колеблется от 11,5 тысячи до 17,8 тысячи рублей в месяц.
В настоящее время, по данным экспертов, снять комнату в России в среднем стоит 6,6 тысячи рублей в месяц.
За последние полгода арендные ставки на комнаты выросли примерно на три процента. Аналитики портала связывают это с вымыванием дешевого предложения на рынке, а также со скачком предложения, что может свидетельствовать о стремлении граждан заработать любыми способами.
В сентябре 2019 года самые дешевые комнаты в Москве сдавались в таких районах, как Капотня (в среднем 13,6 тысячи рублей в месяц), Западное и Восточное Бирюлево, Вешняки, Ивановский, Алтуфьевский, Бескудниковский, Лианозово, Орехово-Борисово Южное и Восточное Дегунино. Арендная ставка здесь не превысила на тот момент 15 тысяч рублей.