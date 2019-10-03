Цена аренды жилья в России откатилась на пять лет назад

Стоимость аренды однокомнатных квартир в России вернулась к уровню 2014 года — около 16 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование портала недвижимости Domofond.

В третьем квартале 2019-го ставка аренды «однушки» в среднем равнялась 15 879 рублям в месяц. Во втором квартале текущего года цена составила 15 694 рубля (минус 1,2 процента от нынешнего показателя).

Аренда однокомнатной квартиры в 2014 году стоила примерно 16 046 рублей, что является рекордом за всю историю наблюдений. Потом наем дешевел и достиг минимума летом два года спустя: ставка тогда опустилась ниже 14 500 рублей. После цены начали постепенно расти, а предыдущей пиковой точкой стал февраль 2019 года — 15 862 рубля в месяц за «однушку».

В минувшем июле специалисты Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) подсчитали, что почти каждый десятый россиянин в настоящее время арендует жилье. Практически половина опрошенных (49 процентов) намерена оставаться в съемных квартирах или комнатах как минимум в течение ближайших двух лет.

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