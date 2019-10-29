Найдена самая роскошная дача Крыма

Стоимость самого дорогого дома Республики Крым составляет 1,15 миллиарда рублей. Об этом говорится в материалах аналитиков компании ЦИАН (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

В таком бюджете покупателям предлагается 1200-метровый дом в поселке Гаспра под Ялтой на участке в 77 соток. В основном доме семь спален, парадный зал, собственный спа-комплекс. На участке также расположены гостевой дом, летняя кухня и бассейн. Объект одновременно является и самым дорогим на территории всего Южного федерального округа (ЮФО) России, отмечают в ЦИАН.

Материалы по теме Солнечный удар Россияне скупают жилье в Крыму, не задумываясь о последствиях. Они могут пожалеть

Второй по стоимости жилой объект ЮФО — 1000-метровая загородная резиденция в Сочи. В состав лота входят три жилых дома и два открытых бассейна на участке в 62 сотки. Недвижимость выставлена на продажу за 500 миллионов рублей. Третью строчку рейтинга в ЦИАН отвели усадьбе на хуторе Камышеваха Ростовской области. Стоимость домовладения — 200 миллионов рублей, в его состав входят 730-метровый главный дом, дом для гостей, гараж, помещения для обслуживающего персонала и охраны, а также открытый бассейн. Площадь участка — 100 соток.

Ранее аналитики компании исследовали предложение дорогого жилья на территории Северо-Кавказского федерального округа России. Самой дорогой квартирой округа оказалась 178-метровая недвижимость в одном из домов курортной зоны Ессентуков. Стоимость квартиры составила 33 миллиона рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru