Раскрыты основные покупатели роскошного жилья в Сочи

Большинство — 80 процентов — сделок с недвижимостью класса de luxe в Сочи заключается покупателями из Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом говорится в предоставленных «Ленте.ру» материалах ЗАО «Ферро-Эстейт».

Чуть менее 20 процентов спроса формируют российские регионы: по статистике компании, в люксовом сегменте заметно присутствие жителей Урала, Сибири, Дальнего Востока, центральной России, Калининградской области и регионов Крайнего Севера. Среди зарубежного спроса заметнее всего покупатели из Германии и Израиля.

«Покупатели премиальной недвижимости Сочи — представители крупного и среднего бизнеса, топ-менеджмент крупных корпораций и компаний. В большинстве случаев это семейные люди в возрасте 35-55 лет», — характеризует аудиторию высокобюджетного рынка заместитель генерального директора ЗАО «Ферро-Эстейт» по финансам, коммерческого партнера по реализации вилл и апартаментов клубной резиденции Reef Residence Татьяна Гауб.

По статистике компании, основной мотив покупки элитной недвижимости в Сочи — стремление обзавестись недвижимостью для постоянного или временного проживания. Инвестиционные сделки в высокобюджетном сегменте находятся в меньшинстве.

Ранее специалисты сочинского агентства недвижимости «Мандарин» сообщили о высоком интересе иностранных покупателей к курортной недвижимости массового сегмента. По статистике компании, особенно заметна активность со стороны граждан Германии, Казахстана и Белоруссии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru