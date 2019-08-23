Виктор Ан обогатится на подаренной за победу на Олимпиаде в Сочи квартире

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан продаст квартиру, полученную после победы на Олимпийских играх 2014 года. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

По информации агентства, Ан продает жилье в Петербурге за 12 миллионов рублей. Трехкомнатную 100-метровую квартиру в элитном петербургском жилом комплексе «Князь Александр Невский» олимпийскому чемпиону подарила группа компаний «Росстройинвест».

Спортсмен не живет в квартире, а с прошлого года он выставил ее для сдачи в аренду.

В сентябре 2018 года Ан объявил об уходе из спорта. Тогда он отверг предложение о работе тренером в России и покинул страну. В феврале этого года шорт-трекист заявил, что готов вернуться к выступлениям за национальную сборную. 33-летний спортсмен отметил, что собирается принять участие в отборе в национальную команду, который пройдет в августе.

Ан является гражданином России с 2011 года. Будучи трехкратным олимпийским чемпионом в составе южнокорейской сборной, Ан позже завоевал еще три золотые медали, уже защищая цвета российского флага. Помимо этого, он является 18-кратным победителем чемпионатов мира. Атлет не принял участие в Олимпиаде в Пхенчхане. Международный олимпийский комитет не пригласил Ана для участия в соревнованиях.

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