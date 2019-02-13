Виктор Ан захотел вновь выступать за Россию

Шестикратный олимпийский чемпион шорт-трекист Виктор Ан заявил о желании вернуться в сборную России. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Спортсмен сообщил, что получил предложение вернуться в Россию. Ану предложили работу тренером в первой или юниорской сборной России, а также продолжить выступления или стать играющим тренером. По словам самого Ана, он планирует возобновить спортивную карьеру.

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«Буду усердно тренироваться, чтобы принять участие в отборе в сборную России, который пройдет в августе. Если пройду в состав, продолжу выступать до Олимпиады в Пекине», — сказал 33-летний атлет. Он подчеркнул, что Россия — «его страна», и отметил, что не может выступать за Южную Корею.

В сентябре 2018-го Ан принял решение покинуть спорт. Он отказался от тренерской работы в России. Как выяснилось позже, это решение было продиктовано семейными причинами.

Ан получил российское гражданство в 2011 году. Будучи уже трехкратным олимпийским чемпионом в составе южнокорейской сборной, Ан позже завоевал еще три золотые медали, уже защищая цвета российского флага. Помимо этого, он является 18-кратным победителем чемпионатов мира.

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