Виктора Ана захотели вернуть в Россию

Союз конькобежцев России собирается пригласить шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана на должность тренера в следующем сезоне. Об этом сообщает ТАСС .

По словам главы организации Алексея Кравцова, российская сторона остается на связи с Аном и обсуждает разные варианты сотрудничества. При этом он отметил, что в текущем сезоне шорт-трекист точно не вернется в Россию. «Слишком много вопросов, логистический тоже присутствует, потому что у него семья. Мы вернемся к этому вопросу в следующем сезоне», — добавил Кравцов.

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По данным южнокорейского телеканала YTN, Ан может занять место в тренерском штабе сборной Китая по шорт-треку. Сам спортсмен не комментирует эту информацию.

Ан завершил спортивную карьеру в сентябре 2018-го и отказался работать тренером в России. Позже выяснилось, что отъезд спортсмена был продиктован семейными обстоятельствами.

Шорт-трекист стал гражданином России в 2011 году. Ан по три раза становился олимпийским чемпионом, представляя сперва сборную Южной Кореи, а позже — выступая за Россию. Кроме того, он является 18-кратным чемпионом мира.

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