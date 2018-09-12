Виктор Ан обратился к болельщикам

Российский шорт-трекист Виктор Ан прокомментировал решение завершить спортивную карьеру и покинуть Россию. Об этом сообщает «Российская газета».

Спортсмен опубликовал запись на корейском языке в своем Instagram-аккаунте. «Я только лишь отклонил предложение прямо сейчас стать тренером сборной России, а о своем пути в дальнейшем не принял решения. Я еще подумаю во время отпуска и сделаю выбор», — сообщил Ан.

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7 сентября олимпийская чемпионка конькобежка Светлана Журова высказалась по поводу отъезда спортсмена. Она отметила, что не исключает возвращения Ана в Россию в качестве тренера.

5 сентября президент Федерации конькобежного спорта России Алексей Кравцов заявил, что Ан принял решение завершить спортивную карьеру и не останется в России. Позже появилась информация, что отъезд атлета продиктован семейными обстоятельствами.

Корейский шорт-трекист стал российским гражданином в 2011 году. Ан — шестикратный олимпийский чемпион. Трижды он завоевывал золото в составе российской команды. Ан также является 18-кратным чемпионом мира.

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