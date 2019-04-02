Виктора Ана проверят перед возобновлением карьеры

Российский шорт-трекист Виктор Ан готовится возобновить спортивную карьеру. Об этом сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

В апреле Ану предстоит пройти углубленное медицинское обследование. После этого спортсмен сможет начать подготовку к сезону.

В феврале Ан заявил, что готов вернуться к выступлениям за сборную России. 33-летний спортсмен отметил, что собирается принять участие в отборе в национальную команду, который пройдет в августе.

Ан объявил об уходе из спорта в сентябре 2018-го. Тогда он отверг предложение о работе тренером в России и покинул страну.

Спортсмен является гражданином России с 2011 года. Будучи трехкратным олимпийским чемпионом в составе южнокорейской сборной, Ан позже завоевал еще три золотые медали, уже защищая цвета российского флага. Помимо этого, он является 18-кратным победителем чемпионатов мира. Атлет не принял участие в Олимпиаде в Пхенчхане. Международный олимпийский комитет не пригласил Ана для участия в соревнованиях.

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