Подсчитана зарубежная недвижимость российских чиновников

Российские должностные лица указали в декларациях 6007 объектов недвижимости в 75 странах — чаще всего это Казахстан, Армения, Белоруссия, Таджикистан и Болгария. Об этом говорится на сайте проекта «Декларатор» компании «Трансперенси Интернешнл — Россия».

Создатели «Декларатора» предполагают, что постсоветские страны лидируют в рейтинге из-за того, что военные обязаны отчитываться о пользовании служебной недвижимостью в местах дислокации российских войск. Это авиабаза Манас в Кыргызстане, авиабаза Гюмри в Армении, полигон Сары-Шанг в Казахстане, 43-й узел связи ВМФ «Вилейка» и радиолокационная станция «Волга» в Белоруссии, а также 201-я военная база в Таджикистане.

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Многие страны представлены только одним-двумя чиновниками. Подсчитано, что чаще всего это сотрудники Минэкономразвития либо представители отдельных российских органов власти. У них зарубежная недвижимость находится в пользовании, а не в собственности. «Декларатор» приводит в пример представителя Росрыболовства в Сенегале с окладом около 150 тысяч рублей в месяц. На карте проекта в собственности у чиновников представлено только 47 стран вместо 75.

В компании заявили, что формально российским чиновникам разрешено владеть недвижимостью за границей. Однако в 2013 году отдельным категориям (депутатам, судьям, министрам, некоторым прокурорам и другим) запретили иметь зарубежные банковские счета и пользоваться иностранными финансовыми инструментами. В законе подчеркивается, что запрет распространяется как на косвенное использование, так и на привлечение для этого третьих лиц.

В октябре 2019 года Минэкономразвития предложило разрешить продавать на торгах незадекларированную (не соответствующую доходам) недвижимость, которую изъяли у чиновников и их родственников.

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