Россияне отвернулись от Испании

Во втором квартале 2019-го интерес покупателей из России и бывших союзных республик к недвижимости Испании снизился на 36 процентов по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют материалы портала Prian.ru, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

По подсчетам аналитиков, только за квартал (в период с апреля по июнь 2019-го) российский спрос на жилье в Испании сократился на 20 процентов. «Число продаж испанской недвижимости россиянам пока сократилось символически — минус 1 процент по сравнению со вторым кварталом 2018 года, — отмечают эксперты. — Однако если принять во внимание динамику падения спроса, который является залогом будущих продаж, можно прогнозировать дальнейшее снижение числа сделок с покупателями из России».

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В Prian.ru указывают, что Испания пока остается самой популярной страной среди российских покупателей зарубежной недвижимости, но у нее появились сильные конкуренты — в первую очередь Турция. «Качественная недвижимость в этой стране стала доступнее благодаря девальвации местной валюты, — поясняют аналитики. — В результате рекордное количество сделок с иностранцами фиксируется каждый месяц. Россияне в пятерке активных покупателей. Мы ожидаем, что по итогам 2019 года Турция потеснит Испанию с позиции лидера и станет самой востребованной страной для покупки недвижимости за рубежом».

По данным портала Numbeo, собирающего информацию о ценах в разных странах мира, в среднем стоимость жизни в Испании на 41 процент выше, чем в России. Среднюю цену квадратного метра квартир в центральных районах крупных испанских городов портал оценивает в 2,9 тысячи евро (205 тысяч рублей).

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