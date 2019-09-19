В Грузии вырос спрос на недвижимость

На протяжении 2018 года в Грузии сохранялся стабильно высокий спрос на объекты недвижимого имущества, сообщает «Sputnik Грузия» со ссылкой на отчет Национального банка страны.

В документе отмечается, что продажам жилья способствовало прежде всего повышение уровня доступности квадратных метров. Кроме того, спрос на недвижимость увеличился из-за роста зарплат и либерализации условий оформления долгосрочных кредитов.

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По подсчетам аналитиков, в 2018 году в целом по Грузии число сделок с недвижимостью выросло на 22 процента, а в Тбилиси и Батуми — на 33 и 15 процентов соответственно. Часть покупок были инвестиционными — особенно в курортном Батуми, чья экономика в значительной мере зависит от туристического потока.

Эксперты Национального банка также отмечают, что в случае сокращения спроса на квадратные метры застройщикам и другим компаниям-участникам рынка недвижимости будет сложно обслуживать кредиты, и это окажет негативное воздействие на качество банковских активов. Регулятор рекомендует банкам проводить постоянный мониторинг использования денег, выданных строительным компаниям.

В июле сообщалось, что по итогам первого полугодия 2019-го российский спрос на недвижимость в Грузии увеличился почти в пять раз. В рейтинге зарубежных стран, где граждане России наиболее часто приобретают квадратные метры, Грузия заняла 15 место. В 2018-м она была на 23 позиции. Составившие рейтинг аналитики тогда заявили, что конфликт с Россией не повлечет за собой резкого снижения числа запросов на приобретение жилья в Грузии.

Отношения между двумя странами обострились в конце июня. В Тбилиси вспыхнули многотысячные акции протеста, причиной которых стало участие российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы занял кресло спикера парламента Грузии. Президент России Владимир Путин принял решение прекратить прямое авиасообщение с Грузией с 8 июля.

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