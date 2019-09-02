Премьер-министр Грузии подал в отставку

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе объявил об отставке, сообщает «Интерфакс»

Вместе с ним полномочия слагают все министры правительства. Окончательно кандидатура нового премьер-министра будет названа во вторник после заседания политсовета правящей партии« Грузинская мечта».

«Консультации по кандидатуре премьер-министра продолжаются и завтра, после заседания политсовета партии мы сделаем официальное заявление. Пока же говорить о кандидате преждевременно и некорректно», — заявил журналистам лидер парламентского большинства Гиоргий Вольский.

Также он сообщил, что партия пока не может с точностью говорить о будущих кадровых изменениях в правительстве. Состав кабинета представит кандидат в премьер-министры, которого утвердит политсовет партии.

Сам Бахтадзе заявил, что что в ближайшие часы проведет брифинг и расскажет о причинах своего решения.

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Ранее появилась информация, что новым премьер-министром может стать действующий министр внутренних дел Георгий Гахария. По заявлению представителей оппозиции, назначение на пост премьера Гахария будет «плевком в лицо» грузинскому обществу, которое требует его отставки с поста министра внутренних дел за разгон демонстрантов 20 июня у дома правительства.

Отношения между Россией и Грузией обострились в июне на фоне массовых акций протеста в Тбилиси. Они начались после того, как депутат Госдумы занял место спикера грузинского парламента во время заседания Международной ассамблеи православия. После этого президент России Владимир Путин ввел запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, который начал действовать 8 июля.

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